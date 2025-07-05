До плюс 46. Миллионы людей в странах Европы испытали воздействие аномальной жары

Миллионы людей в Европе испытали воздействие аномально высоких температур. До такой степени, что на время прекратила работу даже Эйфелева башня в Париже, а теннисисты на турнире в британском Уимблдоне соревновались в 35 градусов, сообщает Forbes.

Фото Forbes. В Париже было очень жарко

В начале недели метеорологические службы объявили, что ожидают аномальную жару в Испании, Португалии, Греции, Италии и Франции. Всю неделю в регионе температура бьет рекорды. Метеорологи поясняют, что жара вызвана мощным антициклоном, который удерживает над Европой раскаленный воздух из Северной Африки. Такое явление часто называют «тепловым куполом». Однако усиливает эффект от сложившейся метеорологической ситуации изменение климата. В Европе теплеет вдвое быстрее, чем в среднем на Земле.

В 11 регионах Испании действуют предупреждения об опасной жаре. В Севилье 1 июля температура превысила 45,2 градуса, в Гренаде, расположенной в провинции Андалусия, термометры показали 46 градусов.

Кондиционеры в такую погоду работают сутками, что приводит к перегрузкам в электросетях и сбоям. Кроме того, в Европе сейчас туристический сезон: путешественники с риском для здоровья осматривают достопримечательности, расположенные на открытых пространствах.

На всей территории Франции, за исключением севера Атлантического побережья, температура воздуха превысила 34 градуса, а в некоторых регионах достигла 38 и 41 градуса.

Страны Западной Европы пережили пик жары в середине недели, теперь «купол» смещается в Бельгию, Австрию и Германию.

Уимблдон стартовал в Англии при рекордной жаре около 30 градусов. Первые матчи самого старого и знаменитого теннисного турнира Большого шлема начались, когда температура воздуха превысила 34,7 градуса. Однако игроков и зрителей, прибывших в Туманный Альбион, погода на этот раз встретила далеко не туманная — столбик термометра приблизился к +30℃.