Новый штамм COVID-19 распространяется в Великобритании, и он более заразен

Новый заразный штамм COVID-19 XFG «стратус» распространяется в Великобритании. Об этом сообщает Британское агентство по здравоохранению (UKHSA).

«В секвенированных образцах наиболее распространенными линиями были XFG и ее сублинии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на долю вариантов XFG.3 и XFG в конце июня приходилось около 40 процентов всех случаев заражения COVID-19. При этом в мае доля равнялась примерно 10 процентам.

Специалисты подчеркнули, что заболеваемость COVID-19 в целом по стране на данный момент падает.

Штамм XFG является потомком штамма «Омикрон». Исследователи предупредили, что «стратус» может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, поскольку видоизменения вируса помогают ему найти способ обойти иммунную защиту.