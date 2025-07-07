Готовить конкурентоспособные кадры университету «Ала-Тоо» поможет Инвестсовет

Международный университет «Ала-Тоо» и секретариат Инвестиционного совета при кабинете министров подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписали ректор вуза Назира Эсеналиева и руководитель Инвестсовета Улук Кыдырбаев.

Цель соглашения – установить партнерские отношения и наладить взаимовыгодное сотрудничество в сфере повышения качества образования, реализации совместных образовательных программ и подготовки конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда.

Отмечается, что меморандум объединяет усилия вуза и государственного органа для улучшения подготовки кадров и развития образовательной среды.

Стороны планируют взаимодействовать по ряду направлений, включая обмен информацией о современных образовательных методиках и результатах исследований, совместную реализацию проектов в сфере предпринимательства, инвестиций и государственно-частного партнерства, проведение научных и образовательных мероприятий, а также разработку предложений по совершенствованию экономической политики.