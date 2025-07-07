Глава Уральского горнопромышленного холдинга хочет покататься на лыжах в КР

Генеральный консул Кыргызстана в Екатеринбурге (Россия) Максат Тентимишов встретился с президентом Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, генеральным директором Уральского горнопромышленного холдинга Сергеем Мазуркевичем.

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Дипломат рассказал об экономическом развитии Кыргызстана за последние четыре года, крупных транспортных, энергетических, туристических и других проектах. Особо остановился на недавно принятой национальной программе развития страны, в соответствии с которой Кыргызстан должен до 2030 года увеличить ВВП до $30 миллиардов, повысить ВВП на душу населения до $4 тысяч 500 и войти в топ-30 стран по достижению Целей устойчивого развития.

Глава Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области выразил готовность к сотрудничеству во всех сферах взаимного интереса. Его компания также заинтересована в сотрудничестве, прежде всего в сфере добычи полезных ископаемых и дальнейшем расширении сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства.

Стороны договорились о проведении презентации об инвестиционных возможностях для членов Союза малого и среднего бизнеса региона с тем, чтобы в ближайшей перспективе организовать бизнес-миссию в Кыргызстан.

Сергей Мазуркевич в частном порядке намерен посетить курортную зону «Ала-Тоо Резорт» и высказал желание покататься на лыжах после официального запуска проекта.