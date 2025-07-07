В Нарынской области врачи-онкологи проведут бесплатные консультации

В Нарынской области для жителей пройдут бесплатные приемы у врачей-онкологов. Об этом сообщила пресс-служба общественного фонда «Верю в чудо».

Фото пресс-службы общественного фонда «Верю в чудо»

Сообщается, что консультации с 7 по 11 июля организованы при поддержке фонда, врачей Национального центра онкологии и депутатов Жогорку Кенеша КР.

Прием проведут специалисты:

онколог-маммолог;

гинеколог-онколог;

детский онколог;

общий онколог;

специалист по УЗИ.

График приемов:

7 июля — ЦОВП Кочкорского района;

8 июля — ЦОВП Жумгальского района;

9 июля — Нарынская областная объединенная больница;

10 июля — ЦОВП Ат-Башинского района;

11 июля — ЦОВП АК Ак-Талинского района.

По всем вопросам обращайтесь по номеру 0700903000.

Ранняя диагностика может спасти жизнь.