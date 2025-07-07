В Нарынской области врачи-онкологи проведут бесплатные консультации

В Нарынской области для жителей пройдут бесплатные приемы у врачей-онкологов. Об этом сообщила пресс-служба общественного фонда «Верю в чудо».
Прием проведут специалисты:
- онколог-маммолог;
- гинеколог-онколог;
- детский онколог;
- общий онколог;
- специалист по УЗИ.
График приемов:
- 7 июля — ЦОВП Кочкорского района;
- 8 июля — ЦОВП Жумгальского района;
- 9 июля — Нарынская областная объединенная больница;
- 10 июля — ЦОВП Ат-Башинского района;
- 11 июля — ЦОВП АК Ак-Талинского района.
По всем вопросам обращайтесь по номеру 0700903000.
Ранняя диагностика может спасти жизнь.