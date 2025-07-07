Есть эффект. На Иссык-Куле установлена еще одна «умная» экологическая вышка

На территории туристической базы «Натали Ресорт» в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области установлена современная экологическая вышка, оснащенная передовыми цифровыми технологиями. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, проект реализован в рамках указа президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова № 131 от 26 апреля 2022 года и является частью комплексной работы Министерства внутренних дел по обеспечению экологической и общественной безопасности.

«Умная» вышка предназначена для мониторинга экологической обстановки, выявления правонарушений, включая браконьерство, а также для поддержки правопорядка в одном из самых посещаемых туристических регионов страны.

Система видеонаблюдения, установленная на вышке, функционирует круглосуточно и соответствует международным стандартам безопасности. Камеры способны контролировать территорию в радиусе до 40 километров, а тепловизионные сенсоры фиксируют тепловые объекты на расстоянии до 7 километров и распознают лица на дистанции до 5 километров. Вся информация в режиме реального времени поступает в командные центры МВД и УВД Иссык-Кульской области, что позволяет мгновенно реагировать на потенциальные угрозы.

Первые результаты не заставили себя ждать: уже в день запуска примерно в 23.30 система зафиксировала факт незаконного лова рыбы на берегу озера. Группа людей, не имевших разрешительных документов, была оперативно задержана сотрудниками милиции.

Это уже третья вышка подобного типа, установленная в Иссык-Кульской области. Ранее такие же системы были развернуты в селах Кудургу и Тогуз-Булак Тюпского района. В дальнейшем планируется установка еще восьми аналогичных башен по всей области.

Каждая из вышек будет размещена на огражденной территории, оснащенной необходимой инфраструктурой для патрулирования и работы сотрудников милиции.

Проект направлен на сохранение уникальной природы Иссык-Куля, повышение уровня безопасности граждан и развитие устойчивого туризма в регионе.