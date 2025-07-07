Скончалась заслуженный врач Кыргызстана Бурмайым Жолдошева

6 июля 2025 года на 83-м году жизни скончалась заслуженный врач Кыргызской Республики, врач высшей категории, человек, посвятивший свою жизнь развитию стоматологической службы страны, – Бурмайым Жолдошева. Об этом сообщает Минздрав КР.

Фото МЗ КР

Бурмайым Жолдошева родилась 27 декабря 1942 года в селе Михайловка Сузакского района Ошской области. После окончания Курганской средней школы в 1958-м она поступила в медицинское училище в городе Бишкеке, которое успешно окончила в 1961-м. Свою трудовую деятельность начала в Сузакской районной больнице, затем продолжила в стоматологической поликлинике № 2 города Бишкека.

В 1970-м окончила стоматологический факультет Кыргызского государственного медицинского института и с этого времени более 40 лет проработала в Бишкекской городской стоматологической поликлинике № 3, где возглавляла терапевтическое отделение, а позднее продолжала работать врачом-стоматологом до последних дней.

За годы своей трудовой деятельности она неоднократно проходила курсы повышения квалификации в Ленинграде, Москве и Риге, постоянно совершенствуя свои знания и навыки.

За заслуги перед отраслью здравоохранения Бурмайым Жолдошева была удостоена множества наград и званий.

Ее отличали принципиальность, высокая ответственность, внимательное отношение к пациентам и профессиональная этика.