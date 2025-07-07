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Общество

Усилены ночные рейды в городе Ош

Ошское областное управление внутренних дел проводит усиленные ночные рейды с целью предотвращения правонарушений и преступлений и исполнения требований закона Республики «О тишине». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, во время ночных рейдов сотрудники полиции выявляют несовершеннолетних, гуляющих без сопровождения родителей, молодежь, собирающуюся в группы, лиц, распивающих спиртные напитки в общественных местах, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, управляющих транспортными средствами с громкой музыкой, водителей скутеров и мопедов, нарушающих ПДД и общественный порядок. В отношении нарушителей будут применяться предусмотренные законом меры.

Цель мероприятия — обеспечить гражданам возможность спокойно отдыхать
ночью, предотвратить правонарушения и преступления.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/335362/
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