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Общество

Обязательную регистрацию рекламодателей предлагают ввести в Кыргызстане

Изменения в Закон КР «О рекламе», инициированные депутатом ЖК Марленом Маматалиевым, вынесены на общественное обсуждение.

Главная цель законопроекта — пресечение мошеннических действий с использованием рекламных интернет-площадок.

Инициатор отмечает, что сейчас в интернете огромное количество рекламы размещается анонимно — без проверки данных рекламодателя. Это, по его мнению, создает серьезные угрозы. Мошенники безнаказанно обманывают людей, так как фишинговые сайты, фейковые магазины, финансовые пирамиды и многообещающие инвестиции рекламируются без контроля. В таких случаях жертвы переводят деньги, но не могут найти виновных — рекламодатель скрыт.

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«Привлечь нарушителей к ответственности невозможно. Это стимулирует мошенников — они легко запускают обманные схемы, зная, что их не найдут. Без идентификации государство и правоохранители не могут оперативно блокировать мошенников. Проектом закона предлагается установить запрет на распространение незарегистрированными рекламодателями рекламы в интернете, а также обязать владельцев рекламных площадей в Сети проводить процедуры регистрации рекламодателей», — говорится в справке-обосновании.

Порядок регистрации рекламодателей будет определяться уполномоченным государственным органом в сфере электронного управления.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/335366/
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