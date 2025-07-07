Новый мэр Балыкчи Султан Кермалиев снова в центре внимания. На этот раз причиной обсуждений стал его элитный внедорожник Mercedes-Benz GL, рыночная стоимость которого, по оценкам автоэкспертов, достигает около $300 тысяч.

Особое внимание общественности привлекли государственные номера с надписью SULTAN, что совпадает с именем самого мэра. Фотографии автомобиля стремительно распространяются в соцсетях, вызывая множество вопросов о происхождении машины и ее владельце.

Фото из социальных сетей. В Сети обсуждают элитный внедорожник нового мэра Балыкчи — с именными номерами SULTAN

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Султан Кермалиев был назначен мэром Балыкчи 1 июля 2025 года. Уже в первые дни он оказался в центре скандала. В интервью он открыто обвинил группу местных активисток в «информационных атаках» и назвал их «пятеркой женщин-блогеров». Президент Садыр Жапаров прокомментировал поведение мэра, заявив, что Кермалиев нарушил нормы этики, но отметил: «Главное — это реальные дела, а не слова».

По информации из анонимных источников, роскошный внедорожник может быть подарком от Бактыбека Усупбаева, также известного по прозвищу Малибу.

Бактыбек Усупбаев — влиятельная и в то же время спорная фигура на Иссык-Куле. Местные жители называют его негласным хозяином Балыкчи и Чолпон-Аты.

Именно рядом с его резиденцией в Балыкчи установлены скандально известные статуи Посейдона и Зевса, вызвавшие широкий общественный резонанс.

Из открытых источников известно, в 2021 году Бактыбек Усупбаев баллотировался в городской кенеш Чолпон-Аты от партии «Ынтымак», где занимал первую строчку в партийном списке. Официально он не занимает госдолжностей, но его имя часто упоминается в контексте теневого влияния на бизнес и административные процессы в регионе. Также в базе Минюста на нем числится несколько ОсОО в сфере строительства.

Какие отношения связывают Султана Кермалиева и Бактыбека Усупбаева, неизвестно. Ни один из них пока не дал комментариев о возможной передаче дорогостоящего автомобиля.