В Сети обсуждают элитный внедорожник нового мэра Балыкчи с именными номерами

Новый мэр Балыкчи Султан Кермалиев снова в центре внимания. На этот раз причиной обсуждений стал его элитный внедорожник Mercedes-Benz GL, рыночная стоимость которого, по оценкам автоэкспертов, достигает около $300 тысяч.
Особое внимание общественности привлекли государственные номера с надписью SULTAN, что совпадает с именем самого мэра. Фотографии автомобиля стремительно распространяются в соцсетях, вызывая множество вопросов о происхождении машины и ее владельце.
По информации из анонимных источников, роскошный внедорожник может быть подарком от Бактыбека Усупбаева, также известного по прозвищу Малибу.
Бактыбек Усупбаев — влиятельная и в то же время спорная фигура на Иссык-Куле. Местные жители называют его негласным хозяином Балыкчи и Чолпон-Аты.
Именно рядом с его резиденцией в Балыкчи установлены скандально известные статуи Посейдона и Зевса, вызвавшие широкий общественный резонанс.
Из открытых источников известно, в 2021 году Бактыбек Усупбаев баллотировался в городской кенеш Чолпон-Аты от партии «Ынтымак», где занимал первую строчку в партийном списке. Официально он не занимает госдолжностей, но его имя часто упоминается в контексте теневого влияния на бизнес и административные процессы в регионе. Также в базе Минюста на нем числится несколько ОсОО в сфере строительства.
Какие отношения связывают Султана Кермалиева и Бактыбека Усупбаева, неизвестно. Ни один из них пока не дал комментариев о возможной передаче дорогостоящего автомобиля.