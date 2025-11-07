Память. Отцы-основатели современного Кыргызстана глазами потомков

В 2024 году президент издал указ о присвоении звания «Отцы-основатели современной Кыргызской государственности» пяти выдающимся личностям — Абдыкериму Сыдыкову, Иманалы Айдарбекову, Жусупу Абдрахманову, Абдыкадыру Орозбекову и Ишеналы Арабаеву. Садыр Жапаров поручил провести ряд мероприятий и призвал считать священным долгом каждого гражданина чтить их память.

24.kg решило рассказать о наших отцах-основателях устами их потомков.

Сегодня собеседником стал внук Абдыкерима Сыдыкова — Нурлан Садыков, юрист по образованию. Как и его знаменитый предок, он имеет опыт в госуправлении, участвовал в разработке государственных концепций, был членом Конституционного совещания, а также возглавлял Институт конституционной политики.

Фото из личного архива семьи Сыдыковых. Нурлан Садыков

Нурлан Садыков рассказал о непростом, но ярком жизненном пути своего дедушки.



Забытый проект, с которого началась государственность страны

Это была смелая попытка народа обрести свою идентичность и территорию в смутные годы после революции.

«Напомню, что 4 июня в Кыргызстане — официальный, но почти никому неизвестный праздник, День парламентаризма. Эта дата, учрежденная Жогорку Кенешем в 2015 году, так и не вошла в народный календарь. А ведь она знаменует событие, которое можно по праву считать рождением современной кыргызской государственности — первый съезд, провозгласивший создание Киргизской Горной области (КГО).

А у истоков этого судьбоносного проекта стоял выдающийся политический деятель Абдыкерим Сыдыков», — говорит он.

Фото из личного архива семьи Сыдыковых. Абдыкерим Сыдыков

Борьба за самоопределение

Для кыргызской интеллигенции это стало тревожным сигналом. Возникла реальная угроза утраты собственной идентичности и растворения в составе другого, пусть и братского, народа.

«В начале 1920-х годов существовала Туркестанская АССР со столицей в Ташкенте. Тогда начинался процесс национального размежевания. Советская власть издает декрет о создании Киргизской (Казахской) АССР. Инициаторы проекта исходили из идеи, что казахи и кыргызы — практически один народ, и предлагали включить кыргызские земли Семиречья и Сырдарьи в состав новой казахской автономии.

В этот критический момент на политическую арену выходит группа кыргызских лидеров, решивших бороться за право на самоопределение.

Главным идеологом и организатором движения стал Абдыкерим Сыдыков. Родился в 1889 году в Чуйской области в семье манапа, образование получал в мусульманской школе, потом в Верненской мужской гимназии и Казанском университете. С 1913 года находился на государственной военной службе России, работал в качестве переводчика Пишпекского уезда, получил гражданский чин — коллежский регистратор.

Эта настойчивость принесла плоды. В марте 1922 года Сыдыков добился предварительного согласия на создание кыргызской автономии.

Вместе со своими соратниками Абдыкерим Сыдыков, занимавший пост председателя Семиреченского облисполкома, поставили перед Ташкентом вопрос ребром: кыргызский народ имеет равное право на свою территорию и автономию в составе Туркестанской Республики.

26 марта президиум ЦИК Туркестанской АССР принял историческое решение: «Признать необходимым образовать горную область в составе уездов: Пишпекского, Каракольского, Нарынского, и горного участка Аулие-Атинского уезда». Административным центром должна была стать Кочкорка.

Для 33-летнего Сыдыкова это был пик его политической карьеры. Несмотря на интриги и даже временное исключение из партии, он был назначен председателем оргкомиссии по созданию Горной области. Сыдыков видел будущее Кыргызстана в тесном союзе с Россией, но как самостоятельного субъекта, — рассказывает Нурлан Садыков.

Самоидентификация

«Несмотря на противодействие со стороны некоторых руководителей в Ташкенте, 4 июня 1922 года в Пишпеке состоялся Первый исторический подготовительный съезд трудящихся масс каракиргизского народа. Вместе с кыргызами в нем участвовали представитель казахов Ураз Жандосов и представитель дунган Магаза Масанчин. Именно на этом съезде по предложению Сыдыкова впервые прозвучали понятия «народ Кыргызстана» и «национальные меньшинства», заложив основы современной гражданской нации.

Фото из личного архива семьи Сыдыковых. Абдыкерим Сыдыков в Ташкенте

Как отмечает профессор истории Зайнидин Курманов, с этого момента Абдыкерим Сыдыков встал в один ряд с такими отцами-основателями, как Ататюрк или Вашингтон.

«Однако центральная власть не собиралась мириться с такой самостоятельностью. И позднее по личному указанию Сталина решение о создании Киргизской Горной области было приостановлено «ввиду недостаточной проработанности». Проект, просуществовавший чуть более четырех месяцев, был предан забвению», — добавил Нурлан Сыдыков.



Наследие, которое невозможно отменить

Была ли эта борьба напрасной? — задается вопросом Нурлан Садыков.

«История показала, что нет. Хотя проект Горной области был отменен, запущенный им импульс было уже не остановить. Идея государственности настолько глубоко укоренилась в сознании народа, что уже в 1924 году была официально учреждена Кара-Киргизская автономная область.

Съезд 4 июня 1922 года, пусть и формально «подготовительный», по своей сути и форме стал первым Учредительным собранием кыргызского народа. Он заложил фундамент современной государственности, основанной на принципах единства, толерантности и стремления к справедливости», — поясняет он.

Утерянные архивы

Как рассказал Нурлан Садыков, внешне он очень похож на своего деда. Одно лицо говорят ему те, кто видел Абдыкерима Сыдыкова в молодости.

«По фотографиям из личного архива видно, что мой чон ата был высоким, статным мужчиной, очень интеллигентным и порядочным человеком. И очень гостеприимным. В его доме часто останавливались Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, тогда еще юный Юсуп Абдрахманов. В последнем он видел зачатки лидера и всячески поддерживал и продвигал его по госслужбе.

Фото из личного архива семьи Сыдыковых. Абдыкерим Сыдыков с Иманалы Айдарбековым

Мой чон ата был грамотным человеком, в то время было мало таких образованных людей. Он много времени проводил в библиотеке, писал книги, научные труды о проблемах сельского хозяйства, о джуте, родоплеменном делении кыргызов.

Его труды были полезны многим ученым. Будучи членом земельной комиссии, он много выезжал в регионы, работая по размежеванию границ. Это был кропотливый и нужный труд.

Однако большая часть его работ была уничтожена после того, как его объявили врагом народа в 30-х годах и ликвидировали.

Наша тетя Нуржамал эже — дочь Абдыкерима Сыдыкова — рассказывала, что когда пришли домой с НКВД арестовывать деда, все его личные архивы положили в большой мешок и забрали с собой», — вспоминает Нурлан Садыков.

По его словам, в 1973 году когда пришли сносить дом на улице Чокморова в Бишкеке, он еще будучи пацаном, залез в подвал и нашел много архивных негативов на стекле. К сожалению, они не сохранились.

«Лет пять назад я пытался в ГКНБ узнать, сохранились ли какие-либо архивы о деде. Но в ведомстве формально отписались, что проводится какая-то работа по восстановлению документов. Сейчас тоже, конечно, предпринимаются попытки открыть доступ к архивам тех времен, но как скоро это получится — неизвестно», — считает внук.

Нурлан Садыков мечтает восстановить дом предка в Бишкеке.

«У нас сохранился план дома от 1913 года. Это типичный образец дома царского Пишпека. Я даже обращался в мэрию Бишкека построить небольшой аудентичный квартал и восстановить там пять домов отцов-основателей. И построить их не из камня и кирпича, а именно из дерева. Каким был, к примеру, наш теплый дом, где в стенах был заложен сплетенный камыш, отделанный досками. Но все упирается в финансы», — добавляет он.

Неизвестное захоронение

«Место захоронения нашего чон ата до сих пор неизвестно. Его останков не нашли в Чон-Таше. В силу своей одиозности он был арестован отдельно и по нему было открыто отдельное производство. В 1934 году его приговорили к 10 годам тюрьмы за контрреволюционную деятельность и было предписано отправить его в лагерь для политузников в Читинскую область России. Но когда уже хотели выслать, в 1938 году власти ужесточили решение и НКВД расстрелял его. Что касается места его захоронения, есть некие разговоры, что это может быть мусульманское кладбище в Бишкеке по улице Рыскулова, не доезжая до Фучика», — отмечает Нурлан Садыков.

Почему не Сыдыков, а Садыков?

«Наша семья всегда ощущала на себе клеймо потомков «врага народа». Несмотря на то, что в 1956 году чон ата был реабилитирован. Мой отец Берик Сыдыков в 1943 году ушел воевать и вернулся в 1952 году. Поступил в мединститут, был круглым отличником, ему даже хотели дать Сталинскую премию. Но узнав, кем был его отец, отказались. Мы привыкли с этим жить. Мой отец старался всегда быть политкорректным. Как, впрочем, и я. Это у нас, наверное, в крови», — смеется Нурлан Садыков.

Фото из личного архива семьи Сыдыковых. Берик Садыков - сын Абдыкерима Сыдыкова

К слову, изменение одной буквы в фамилии внука — Садыков — появилось неспроста. Так их бабушка пыталась спасти потомков от последствий политических репрессий. Но, как признается Нурлан Садыков, зачастую это не помогало.

Он считает, что необходимо продолжать изучение истории кыргызского народа, о том, каково было влияние отцов-основателей на развитие государственности.

«Наша семья продолжает попытки найти архивы о дедушке, изучаем научные труды Зайнидина Курманова, Владимира Плоских на эту тему. Наше наследие мы не должны забывать. Помнится, в 80-х годах в кинотеатре проходила премьера фильма Болота Шамшиева «Восхождение на Фудзияму», который был посвящен репрессиям. Я пришел с фото дедушки и стоял в фойе, чтобы люди больше узнали об Абдыкериме Сыдыкове. Поэтесса Гульсара Момунова потом даже посвятила мне стих о моих попытках продвигать память о дедушке», — добавил Нурлан Садыков.

Увековеченная память

Имя Абдыкерима Сыдыкова присвоено многим объектам в Кыргызстане. Бывшая улица Красноармейская в Бишкеке носит имя Абдыкерима Сыдыкова. Столичной школе № 72, а также школе в Таласе тоже присвоено его имя. В школе села Баш-Кара-Суу Абдыкериму Сыдыкову вместе с его первым учителем Байтоло открыт небольшой памятник. Его бюст установлен на Аллее отцов-основателей кыргызской государственности в центре столицы.