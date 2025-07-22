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Общество

В Оше еще три рынка перенесут на новый муниципальный базар

В Оше еще три рынка перенесут на новый муниципальный базар, сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, рынки «Бексултан» и «Шоколад» переедут 27 июля, а рынок «Келечек» — 31 июля.

Торговцы уже получили письменные уведомления о переезде.

Год назад руководству рынка «Келечек» предлагали три гектара земли рядом с новым центральным рынком для переселения торговцев и переноса рынка. Однако владельцы отказались от строительства новой торговой зоны.

В этом году вопрос о переносе «Келечека» был поднят снова, и торговцам предложили уже 3,5 гектара земли установки их контейнеров. Им также предложили найти инвестора и построить новый рынок самостоятельно. Однако они не согласились ни на одно из предложений. Муниципалитет принял решение о передислокации этого рынка на новый — муниципальный.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/337028/
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