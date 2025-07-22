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Общество

Незаконный ввоз скутеров из Китая: СЭС проводит экспертизу мототранспорта

Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции КР (СЭС) сообщила о возросшем числе обращений, связанных с проведением экспертиз мототранспортных средств, ввезенных из Китайской Народной Республики.

В ведомстве напомнили, что правоохранительные органы КР начали уголовное расследование по фактам незаконного ввоза скутеров, мопедов и мотоциклов, у которых фактический объем двигателя превышает 49 кубических сантиметров, однако в документах этот показатель занижен для уклонения от уплаты таможенных платежей и обязательной регистрации.

Отмечается, что в связи с расследованием с 3 июля 2025 года в службу поступило уже 59 постановлений от правоохранителей и 16 заявлений от граждан для проведения автотехнических экспертиз.

Процедура определения объема двигателя осуществляется расчетным методом — путем измерения экспертом диаметра цилиндра и хода поршня. При этом эксперты не имеют полномочий на вскрытие двигателя. Согласно установленному порядку, разборка (вскрытие головки цилиндра) осуществляется владельцем или представителем водителя транспортного средства в присутствии эксперта.

В связи с большим количеством обращений у здания СЭС временно наблюдалось скопление владельцев мототехники, однако сейчас ситуация нормализовалась.

Ранее МВД сообщало о выявлении крупной коррупционной схемы, связанной с незаконным ввозом мототранспортных средств — мопедов, скутеров и мотоциклов — из Китайской Народной Республики. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/337057/
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