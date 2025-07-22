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Общество

День металлурга: «Кумтор» наградил лучших работников

На руднике «Кумтор» прошла торжественная церемония, приуроченная ко Дню металлурга. Как сообщили в компании, лучшим работникам были вручены благодарственные письма, почетные грамоты и корпоративные подарки.

В своей поздравительной речи председатель правления ЗАО «Кумтор Голд Компани» Бузурман Субанов подчеркнул важность и сложность профессии металлурга.

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 «Работа металлурга — это не просто профессия. Это особое дело, которое требует высокой квалификации, выдержки и крепкого характера. Мы искренне ценим ваш труд, профессионализм и вклад в общее дело. Каждый из вас играет важную роль в процессе добычи золота», — сказал Бузурман Субанов.

Он также отметил, что благодаря усилиям металлургов «Кумтор» достигает высоких производственных результатов и вносит весомый вклад в экономику страны.

Так, в прошлом году компания перечислила в государственный бюджет 16,1 миллиарда сомов в виде налогов и других обязательных платежей. За первое полугодие 2025 года чистая прибыль от производственной деятельности составила 13,3 миллиарда сомов.

«Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года — 9,6 миллиарда, а в 2023 году — 8,9 миллиарда сомов. Эти средства позволяют реализовывать важные социальные, инфраструктурные и другие проекты по всей стране», — заключил председатель правления.

Отметим, ежегодно в третье воскресенье июля в Кыргызстане отмечается День металлурга.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/337065/
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