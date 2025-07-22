Нет техобслуживания. В Центре онкологии вышли из строя оба линейных ускорителя

В Национальном центре онкологии и гематологии вышли из строя оба линейных ускорителя. Об этом 24.kg сообщил директор НЦОГ Нурбек Букуев.

По его словам, один из аппаратов сломался примерно месяц назад, второй — на прошлой неделе. В день через них проходило около 160-200 пациентов.

«По статистике во всем мире один линейный ускоритель рассчитан на 300 тысяч населения, у нас в республике всего два линейных ускорителя на 7 миллионов, или по 3,5 миллиона человек на каждый. Это огромная нагрузка, аппарат работает практически 24/7. При нормальной нагрузке они работают четыре года, и конечно, через какое-то время начинают изживать свой потенциал и ломаться», — сказал Нурбек Букуев.

Он отметил, что по договору был предусмотрен трехлетний период технического обслуживания. Этот срок истек в 2024-м.

Читайте по теме Больных будет больше. Глава Минздрава о расширении онкологической службы

«В бюджете на техобслуживание средства не закладываются, на эти цели нужно 20 миллионов сомов, не считая запчастей для линейных ускорителей. Буквально сегодня вели переговоры с фирмой, одна деталь стоит $200 тысяч, или примерно 7 процентов от общей стоимости аппарата, — пояснил Нурбек Букуев. — При этом 80 процентов наших пациентов — амбулаторные, они за лечение не оплачивают ни копейки, платят только госпитализированные. Эти средства могли бы быть направлены на техобслуживание, из госбюджета на амортизацию такие расходы не предусмотрены. Как в таких условиях обслуживать оборудование?»

По его словам, часть пациентов сейчас продолжают лечение на другом оборудовании — гамма-терапевтическом аппарате «Бабатрон», который работает на радиоактивном источнике (кобальт-60). Активность источника падает, в связи с этим идут переговоры с Индией по поводу получения нового радиоактивного источника. Индийская сторона готова его предоставить бесплатно, решается вопрос по перевозке.

Однако всех нуждающихся не могут перевести на «Бабатрон». Им придется подождать, пока не отремонтируют хотя бы один линейных ускоритель. Это займет несколько месяцев. Сначала предстоит найти фирмы, имеющие аккредитацию по ремонту данного оборудования. После проведенной ими оценки работы должны объявить тендер на приобретение деталей, затем поставленные запчасти нужно установить.

Деньги на ремонт еще не выделили. НЦОГ просит на эти цели 20 миллионов сомов.

Читайте по теме Коварный рак. Почему опасно откладывать визит к онкологу

НЦОГ также направил письмо в Минфин с просьбой заложить на 2026 год средства на покупку двух новых линейных ускорителей.

Напомним, нынешние линейные ускорители запустили в июле 2021 года.

На учете в НЦОГ состоит 35 тысяч пациентов. В год в центре онкологии получает лечение более 10 тысяч больных.

«Желательно ежегодно закладывать расходы в бюджете на техобслуживание всех аппаратов. И в идеале — построить новую онкологическую больницу. Население растет, онкослужбе 65 лет, больнице почти столько же, она не рассчитана на нынешние условия работы», — резюмировал Нурбек Букуев.