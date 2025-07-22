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Общество

В Кыргызстане планируют упростить оплату штрафов через мобильные приложения

В МВД обсудили меры по интеграции сервисов банков и сотовых операторов с Единым реестром правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В центральном аппарате МВД сегодня состоялось расширенное совещание с участием представителей 18 коммерческих банков и 3 сотовых операторов. 

В ходе встречи обсуждались развитие Единого реестра правонарушений и расширение его функциональных возможностей, а также вопросы, связанные с интеграцией цифровых решений, упрощающих информирование граждан о наличии штрафов и их оплату через мобильные приложения.

Отмечается, что особое внимание уделили техническим и юридическим аспектам взаимодействия между органами внутренних дел, финансовыми организациями и компаниями мобильной связи.

По итогам совещания принято решение о дальнейшем расширении сотрудничества и внедрении более удобных сервисов для граждан.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/337090/
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