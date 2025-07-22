В Кыргызстане планируют упростить оплату штрафов через мобильные приложения

В МВД обсудили меры по интеграции сервисов банков и сотовых операторов с Единым реестром правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В центральном аппарате МВД сегодня состоялось расширенное совещание с участием представителей 18 коммерческих банков и 3 сотовых операторов.
Отмечается, что особое внимание уделили техническим и юридическим аспектам взаимодействия между органами внутренних дел, финансовыми организациями и компаниями мобильной связи.
По итогам совещания принято решение о дальнейшем расширении сотрудничества и внедрении более удобных сервисов для граждан.