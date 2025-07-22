23 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

5.00-17.00 — отрезок Южной магистрали, футбольное поле «Барселона»;

9.30-13.00 — отрезок улицы Керамической;

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Шабдана Баатыра, Санжыра, Куйручук, Молдокулова, Арстанбап, Ой-Терскен);

12.00-17.00 — отрезок улицы Древесной;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Кайберен, Тогуз-Канат), улица Панфилова, 293, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тулпар, Гагарина), отрезки улиц Абая, Медерова, Орловской, село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная, Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний, водозабор), улица Лумумбы, 141;

9.00-14.00 — село Озерное (улицы Шоссейная, Центральная).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Суворова, Зеленая, Пушкина, Пролетарская, Новостройка, ГЭС-3), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозная, Бегалиева, Мыканская, Кара-Суйская, Зеленая, Гидровская, Пролетарская, Новая), Восток (улицы Тельман, Маркса, Весенняя, Ленина, Крупской, Мирная, Молодежная), Гроздь, Виноградное (улицы Токтогула, Чуйская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Комарова, Кошевого, переулок Чапаевский, улица 8 Марта), села Суусамыр, Сосновка (улица Первомайская);

9.00-13.00 — село Алексеевка (улица Калинина);

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — Кемин (улица Ленина, микрорайон);

9.00-17.00 — село Боролдой (улицы Ленина, Абая);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Интернациональное (улицы Лермонтова, Молодежная), Новопокровка (улица Ленина);

Московский РЭС

9.00-17.00 — село Кыз-Моло (улицы Школьная, Западная, Горького, Грибакова, Новая, Дружбы);

9.00-18.00 — село Ак-Суу (улицы Чернышевского, Энгельса, Чкалова);

9.00-17.00 — села Беш-Корук (школа), Кызыл-Туу (улица Восточная);

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Комсомольское (улицы Клубная, Центральная, Проектируемая, Северная, Южная, Опытная, Чуйская, Садовая, Средняя, Молодежная, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Восточная, Раздольная), Озерное;

9.00-18.00 — села Студенческое (улица Беговая), Шалта (улица Калмырза), Чон-Джар (улица Термечикова);

9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Достук, Ленина, Пионерская, Мира, Фрунзе, Калинина, Киевская, Советская, переулок Советский);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улица Ленина, район СШ № 2), село Чуй (улицы Октябрьская, Ибраимова);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Токтоналиева (улица Юрьевская, УМРК).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — Каракол (улицы Карасаева, Элебаева, Гоголя, Тоголока Молдо, Айтбаева, Киевская, Ворошилова, Кравцова, Искакова, Пионерская, Кошевого, Сталинградская, Майра Керим кызы, Садовая, Восход, 8, Октябрьская, 109, Жакыпова, пгт Пристань), села Кызыл-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Шапак, Отрадное, Орлиное, Кара-Талаа.



4 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — ущелье Чырканак, села Кара-Добо, Арал, Талды-Булак, Семетей, Сатыкей, Кок-Сай.

5 Нарынская область Нарынская область