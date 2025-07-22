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Общество

Кабмин выделил 24 миллиона сомов на оборудование для ожогового центра

Кабинет министров принял решение выделить Министерству здравоохранения 24 миллиона 431 тысячу сомов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что деньги предназначены на закупку современного медицинского оборудования и расходных материалов для ожогового отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи.

По данным кабмина, отделение принимает ежегодно более 1 тысячи 700 пациентов с различными ожоговыми травмами и проводит около 800 операций в год.

«Однако недостаточное оснащение современным оборудованием негативно сказывалось на процессе лечения и реабилитации пациентов: увеличивалось время восстановления, возрастал риск инфицирования», — отметили там.

17 июня председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев посетил Республиканский ожоговый центр, расположенный в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Бишкека, после чего он поручил обеспечить учреждение современным медицинским оборудованием. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/337098/
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