В Китае более 200 детей отравились из-за краски в еде

В китайском городе Тяньшуе провинции Ганьсу более 200 детей получили отравление свинцом после употребления пищи с несъедобной краской. Об этом сообщает BBC.
Повара в частном детском саду «Пейсинь» (Peixin) добавляли краску в блюда, чтобы улучшить их внешний вид и привлечь больше учеников. Уровень свинца в образцах пищи превышал допустимую норму в 2 тысячи раз.
Пострадали 235 детей, 234 из них уже выписали из больницы.
Местные чиновники и сотрудники медучреждения подделывали анализы и скрывали информацию о случившемся. Некоторые из них получили взятки от инвестора детсада, игнорируя проверки и жалобы.
Власти задержали восьмерых человек, еще шестерых арестовали. Также следователи начали дисциплинарное расследование в отношении других чиновников и медработников.
Центральное правительство создало экспертную группу и разработало новые правила приемов пищи. Каждая партия продуктов должна проходить тестирование, а основные ингредиенты обязаны закупать в централизованных пунктах.
Детсад «Пейсинь» временно передали под управление государственного детского сада. Пострадавшим семьям предоставили бесплатное лечение и юридическую помощь.