В Китае более 200 детей отравились из-за краски в еде

В китайском городе Тяньшуе провинции Ганьсу более 200 детей получили отравление свинцом после употребления пищи с несъедобной краской. Об этом сообщает BBC.

Повара в частном детском саду «Пейсинь» (Peixin) добавляли краску в блюда, чтобы улучшить их внешний вид и привлечь больше учеников. Уровень свинца в образцах пищи превышал допустимую норму в 2 тысячи раз.

Пострадали 235 детей, 234 из них уже выписали из больницы.

Местные чиновники и сотрудники медучреждения подделывали анализы и скрывали информацию о случившемся. Некоторые из них получили взятки от инвестора детсада, игнорируя проверки и жалобы.

Власти задержали восьмерых человек, еще шестерых арестовали. Также следователи начали дисциплинарное расследование в отношении других чиновников и медработников.

Центральное правительство создало экспертную группу и разработало новые правила приемов пищи. Каждая партия продуктов должна проходить тестирование, а основные ингредиенты обязаны закупать в централизованных пунктах.

Детсад «Пейсинь» временно передали под управление государственного детского сада. Пострадавшим семьям предоставили бесплатное лечение и юридическую помощь.