15:58
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Общество

В Китае более 200 детей отравились из-за краски в еде

В китайском городе Тяньшуе провинции Ганьсу более 200 детей получили отравление свинцом после употребления пищи с несъедобной краской. Об этом сообщает BBC

Повара в частном детском саду «Пейсинь» (Peixin) добавляли краску в блюда, чтобы улучшить их внешний вид и привлечь больше учеников. Уровень свинца в образцах пищи превышал допустимую норму в 2 тысячи раз. 

Пострадали 235 детей, 234 из них уже выписали из больницы. 

Местные чиновники и сотрудники медучреждения подделывали анализы и скрывали информацию о случившемся. Некоторые из них получили взятки от инвестора детсада, игнорируя проверки и жалобы. 

Власти задержали восьмерых человек, еще шестерых арестовали. Также следователи начали дисциплинарное расследование в отношении других чиновников и медработников. 

Центральное правительство создало экспертную группу и разработало новые правила приемов пищи. Каждая партия продуктов должна проходить тестирование, а основные ингредиенты обязаны закупать в централизованных пунктах. 

Детсад «Пейсинь» временно передали под управление государственного детского сада. Пострадавшим семьям предоставили бесплатное лечение и юридическую помощь.  
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/337112/
просмотров: 982
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан из Китая прибудет высокопоставленный чиновник
Китай строит в Тибете крупнейшую ГЭС мира стоимостью около $167 миллиардов
Кыргызстан и Китай расширяют научно-техническое сотрудничество
В Бишкеке хотят построить лабораторию для экспорта продуктов в Китай
Китай не может допустить военного поражения России в конфликте с Украиной — СМИ
Футуризм с AI-технологиями: в О!Store появились новые смартфоны Honor серии 400
Передумали называть «Эки дос». В Оше начали строительство нового жилмассива
Закат Америки и провальное президентство Трампа. Новый лидер — Китай
Торговая война. В Пекине подтвердили заключение новой сделки с США
Торговая война. США и Китай подписали соглашение, заявил Дональд Трамп
Популярные новости
Бишкек задыхается от&nbsp;жары: почему климат становится невыносимым и&nbsp;что дальше Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
Ташкент, как и&nbsp;Бишкек, испытывает рекордную жару Ташкент, как и Бишкек, испытывает рекордную жару
Бизнес
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
Сервис Pay,Da! от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;&nbsp;&mdash; увеличьте продажи с&nbsp;рассрочкой без переплат Сервис Pay,Da! от «Оптима Банка» — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат
23 июля, среда
15:55
Камчыбек Ташиев вспомнил детство у палатки с мороженым в Джалал-Абаде Камчыбек Ташиев вспомнил детство у палатки с мороженым...
15:51
В Бишкеке обсудили упрощение миграционных процедур для кыргызстанцев в России
15:45
Фантастическая четверка вернулась! В Бишкеке состоялась премьера нового фильма
15:40
В России подготовили законопроект о призыве в армию круглый год
15:34
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами