15:58
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Общество

В Чон-Алайском районе фермеры начали выращивать облепиху без колючек

В Чон-Алайском районе фермеры начали выращивать облепиху без колючек. Саженцы привезли из Алтайского края России. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, высадили сорта «инья», «клавдия» и «алтай». Около 90 процентов саженцев успешно прижились и завязали плоды. Ожидается, что с одного куста планируют собирать от 8 до 12 килограммов ягод.

Для экономии воды полив растений осуществляется с помощью капельного орошения.

Продавать ягоды будут по цене от 250 до 380 сомов за килограмм. Отмечается, что это может стать хорошим заработком для местных фермеров.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/337121/
просмотров: 1361
Версия для печати
Материалы по теме
Нехватка моркови. В Минсельхозе надеются на второй урожай
Чемпиону по разведению породистого скота власти выделили 10 гектаров земли
В Новосибирске пройдет выставка-ярмарка «Неделя товаров Кыргызской Республики»
К осени в Кыргызстане завершат строительство девяти «умных» теплиц
Товарооборот между КР и КНР в 2024 году увеличился на 44,7 процента
Фермерам Кыргызстана советуют сеять сафлор
В Таласской области выявлен факт незаконного строительства на сельхозземлях
В КР зарегистрировано географическое указание «Кыргызский орех «Арстанбап»
Рейды. Выявлены сотни голов КРС без ветеринарных документов
В КР построят птицефабрику с оборотом в 13 миллионов цыплят в год
Популярные новости
Бишкек задыхается от&nbsp;жары: почему климат становится невыносимым и&nbsp;что дальше Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
Ташкент, как и&nbsp;Бишкек, испытывает рекордную жару Ташкент, как и Бишкек, испытывает рекордную жару
Бизнес
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
Сервис Pay,Da! от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;&nbsp;&mdash; увеличьте продажи с&nbsp;рассрочкой без переплат Сервис Pay,Da! от «Оптима Банка» — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат
23 июля, среда
15:55
Камчыбек Ташиев вспомнил детство у палатки с мороженым в Джалал-Абаде Камчыбек Ташиев вспомнил детство у палатки с мороженым...
15:51
В Бишкеке обсудили упрощение миграционных процедур для кыргызстанцев в России
15:45
Фантастическая четверка вернулась! В Бишкеке состоялась премьера нового фильма
15:40
В России подготовили законопроект о призыве в армию круглый год
15:34
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами