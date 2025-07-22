Досье об убийстве Мартина Лютера Кинга рассекретили

Более 240 тысяч страниц документов, включая записи ФБР, опубликовано на сайте Национального архива Соединенных Штатов. Об этом пишет DW.

После вступления в должность президента Дональд Трамп распорядился, чтобы помощники представили план по обнародованию досье.



ФБР следило за Мартином Лютером Кингом в 1950-1960-х годах на фоне версии о его возможных связях с коммунистическими силами в годы холодной войны между США и СССР. Позднее в разведке признали, что имели место «злоупотребления и превышение полномочий». Семья бывшего политика осудила «любые попытки злоупотребить этими документами» и допустить манипулирование историей.

«Сейчас, как никогда, мы должны почтить его жертву, посвятив себя воплощению его мечты — обществу, основанному на сострадании, единстве и равенстве», — заявили родственники Кинга.