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Общество

Скончался легендарный рок-музыкант Оззи Осборн

Скончался Оззи Осборн. Лидеру и вокалисту группы Black Sabbath было 76 лет. О его смерти стало известно из заявления его семьи.

«С огромной грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был с семьей и окружен любовью. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи в это непростое время», — сообщили они.

из архива
Фото из архива. Скончался легендарный рок-музыкант Оззи Осборн

5 июля Оззи и Black Sabbath дали последний концерт на стадионе на «Вилла Парк» в их родном Бирмингеме. Певец страдал болезнью Паркинсона, и на сцене он сидел на черном троне, но пел, жестикулировал как в былые времена.

Оззи Осборн и Black Sabbath считаются пионерами хэви-метала. Музыкант внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а также в Зал славы британской музыки. Звезда с именем Осборна есть на Аллее звезд в Бирмингеме и на голливудской «Аллее славы».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/337149/
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