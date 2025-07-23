Для иностранных студентов по медспециальностям введены единые минимальные тарифы

Кабинет министров утвердил изменения в порядок установления и применения тарифов на платные образовательные услуги.

Изменения касаются, прежде всего, иностранных студентов из дальнего зарубежья, обучающихся в Кыргызстане по медицинским специальностям.

Для всех государственных и частных образовательных учреждений вводится обязанность соблюдать минимальные размеры оплаты, установленные постановлением кабмина.

Согласно новым нормам, тарифы на обучение данной категории студентов не могут быть ниже установленного минимума. Мера направлена на создание единых условий в образовательной сфере и предотвращение недобросовестной конкуренции между вузами.

Все вузы, независимо от формы собственности, обязаны установить цену обучения для иностранных студентов-медиков не ниже $3 тысяч за один учебный год.