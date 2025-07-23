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Общество

Социальные работники оказывают помощь на дому более 9 тысячам граждан

На сегодняшний день в городских, районных и межрайонных управлениях Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики 894 социальных работника обслуживают на дому 9 тысяч 242 граждан.

В том числе:

- одинокие пожилые граждане — 3 тысячи 676 человек;
- лица с инвалидностью — 2 тысячи 274 человека;
- семейные пары — 342 пары;
- семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, — 2 тысячи 956 семей.

Социальные работники помогают одиноко проживающим пожилым гражданам, лицам с инвалидностью, гражданам, частично утратившим способность самостоятельно передвигаться и обеспечивать себя из-за ограничения возможностей для трудоустройства, а также супружеским парам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Каждый социальный работник посещает подопечного не реже двух раз в неделю согласно индивидуальному графику, утвержденному руководителем управления.

Для получения социальной помощи на дому необходимо предоставить письменное обращение от органов местного самоуправления, соседей или близких лиц граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/337161/
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