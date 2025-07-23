Как прошел фестиваль «Мейкин Азия» на Иссык-Куле

В Чолпон-Ате завершился международный музыкальный конкурс «Мейкин Азия», проходивший с 20 по 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.
В фестивале приняли участие исполнители из 25 стран мира. Среди них — представители Казахстана, Узбекистана, Турции, России, Боснии и Герцеговины, Франции, Греции и других государств.
Гран-при конкурса выиграла Диана Стынчуляше из Румынии, став обладательницей главного денежного приза в размере $8 тысяч.
Первое место завоевал Урмат Сатыбалдиев из Кыргызстана, получив денежное вознаграждение в размере $6 тысяч.
- Виталий Дроб (Беларусь);
- Камир (Кыргызстан);
- Кира Гоголадзе (Россия).
Третье место было присуждено:
- Полине Тасевой (Северная Македония);
- Едже Асе (Турция);
- Тулкану Таджиеву (Узбекистан).
Отмечается, что победители были определены по итогам многоэтапного отбора. Международное жюри в течение нескольких дней оценивало вокальные данные, артистизм и исполнительское мастерство конкурсантов.
Почетными гостями фестиваля стали победитель первого фестиваля «Мейкин Азия» в 2013 году, певец из Казахстана Димаш Кудайберген, группа Ay-Yolа из Башкортостана и известный исполнитель Sevak из Армении.
Президент Садыр Жапаров и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в рамках его государственного визита в страну 22 июля также стали гостями фестиваля.
В завершение фестиваля госсекретарь Марат Иманкулов вручил почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики» Димашу Кудайбергену за вклад в укрепление дружбы и культурных связей между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан. Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.
Справка 24.kg
«Мейкин Азия» — это платформа, нацеленная на продвижение и поддержку молодых талантов. Фестиваль объединяет артистов из более чем 25 стран Азии и Европы.
Он проводится Министерством культуры, информации и молодежной политики КР с 2013 года. Предыдущие фестивали прошли в 2013, 2014, 2015 и 2023 годах. В этом году состоялся очередной фестиваль, который традиционно проходит только в Кыргызстане.