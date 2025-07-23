В Нарынском заповеднике собрали данные о редких животных

В Нарынском государственном природном заповеднике собрали данные с фотоловушек, установленных в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Сообщается, что информация, полученная с фотоловушек, будет использована для оценки популяции редких и охраняемых видов, а также внесена в научный фонд заповедника.

Данные работы проводились в соответствии с годовым планом работы заповедника и 10-дневной экспедиции с участием эковолонтеров. В ходе полевых работ участники наблюдали за состоянием экосистемы, фиксировали следы диких животных и птиц, а также проводили экологические наблюдения.

Проведение подобных экспедиций играет важную роль в сохранении биоразнообразия и способствует повышению экологической осведомленности общества.