Запущен телефон доверия для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации

В рамках проекта «Эне уйу» (Дом мамы) начал работу телефон доверия для женщин, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Об этом 24.kg сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, специалисты окажут помощь и поддержку, если вы:

• остались с младенцем на улице или в опасной среде,

• подвергаетесь насилию, давлению или угрозам,

• рискуете потерять ребенка из-за отсутствия жилья, поддержки или средств к существованию.

Телефон доверия: +996 (501) 000 216

Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00. Звонки бесплатны и анонимны.