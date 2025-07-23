Запущен телефон доверия для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации

В рамках проекта «Эне уйу» (Дом мамы) начал работу телефон доверия для женщин, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Об этом 24.kg сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.
По ее словам, специалисты окажут помощь и поддержку, если вы:
• остались с младенцем на улице или в опасной среде,
• подвергаетесь насилию, давлению или угрозам,
• рискуете потерять ребенка из-за отсутствия жилья, поддержки или средств к существованию.
Телефон доверия: +996 (501) 000 216
Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00. Звонки бесплатны и анонимны.