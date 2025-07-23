Мотосообщество требует легализации и новых правил для скутеров и мопедов

Мотосообщество Кыргызстана обратилось с официальным обращением, в котором потребовало от властей ввести понятные и доступные правила регистрации скутеров и мопедов, а также обеспечить безопасность на дорогах. Об этом сообщили представители сообщества в своем заявлении.
В своем обращении мотосообщество предлагает ввести обязательную регистрацию для всех видов скутеров и мопедов, независимо от их объема двигателя. Также водителей предлагается обязать проходить базовую подготовку и получать водительское удостоверение категории «А» или «М», либо внедрить упрощенную систему допуска к управлению таким транспортом.
Кроме того, сообщество настаивает на введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев скутеров и мопедов, что повысит защиту как самих водителей, так и пешеходов.
Водители считают, что легализация и системное регулирование мототранспорта позволит существенно повысить безопасность дорожного движения, сократить количество правонарушений и создать условия для развития экологичного и доступного транспорта в городах Кыргызстана.