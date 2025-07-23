Мотосообщество требует легализации и новых правил для скутеров и мопедов

Мотосообщество Кыргызстана обратилось с официальным обращением, в котором потребовало от властей ввести понятные и доступные правила регистрации скутеров и мопедов, а также обеспечить безопасность на дорогах. Об этом сообщили представители сообщества в своем заявлении.

В настоящее время правовой статус скутеров и мопедов остается неурегулированным, что создает ряд проблем — от отсутствия прозрачной процедуры регистрации до роста количества ДТП с участием этого транспорта. Особенно остро стоит вопрос с регистрацией техники с объемом двигателя более 50 кубических сантиметров.

В своем обращении мотосообщество предлагает ввести обязательную регистрацию для всех видов скутеров и мопедов, независимо от их объема двигателя. Также водителей предлагается обязать проходить базовую подготовку и получать водительское удостоверение категории «А» или «М», либо внедрить упрощенную систему допуска к управлению таким транспортом.

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Кроме того, сообщество настаивает на введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев скутеров и мопедов, что повысит защиту как самих водителей, так и пешеходов.

Водители считают, что легализация и системное регулирование мототранспорта позволит существенно повысить безопасность дорожного движения, сократить количество правонарушений и создать условия для развития экологичного и доступного транспорта в городах Кыргызстана.