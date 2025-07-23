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Общество

Все для людей, но не по-людски: театральная аллея осталась без фонтанов

Фонтаны на Театральной аллее в Бишкеке, между улицами Тыныстанова и Абдрахманова, превратились в руины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший директор Русского драматического театра Александр Кулинский, опубликовав фотографии разрушенных конструкций.

«А вот фотографии руин фонтанов, которые когда-то работали на Театральной аллее. На одном из фото уместилась моя физиономия, чтобы мэрия не назвала меня фейком», — написал он.

По его словам, эти фонтаны в центре города то ремонтировали, то бросали, а окончательно они пострадали в ходе третьей революции, когда оказались в эпицентре столкновений между протестующими и милицией. «Первые отрывали облицовку фонтанов и метали ее во вторых», — напомнил Александр Кулинский.

Ранее, 3 июня 2025 года, мэрия Бишкека официально заявила о планах отремонтировать фонтаны Театральной аллеи за 19 миллионов сомов. Однако, как пишет Кулинский, «что-то не срослось»: вместо реконструкции — разбитые чаши, развороченные борта и засохшие деревья.

«Фонтаны раздолбали и... бросили. В самом центре города. На виду у горожан и туристов... Нужно ли было ремонтировать эти фонтаны? Однозначно, да. Но зачем же так?» — возмущается он.

Кроме того, бывший директор театра критикует подход мэрии к благоустройству: «Очень характерен подход — делать все для людей, но не по-людски. Зачем нужно было ломать фонтаны, если не хватает ресурсов: человеческих, финансовых, временных?»

Александр Кулинский также выражает сомнение, что объекты успеют восстановить до конца лета. По его мнению, скорее всего, работы завершат ближе к осени, «с помпой откроют и через неделю закроют, потому что уже будет прохладно».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/337224/
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