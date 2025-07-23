Медгородок в Бишкеке. О начале строительства сообщил управделами президента

Строительство медицинского городка скоро начнется в Бишкеке. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев во время визита в Национальный центр охраны материнства и детства.

Каныбек Туманбаев ознакомился с результатами капитального ремонта здания и подчеркнул, что все больницы страны должны соответствовать таким условиям. «Мы начинаем строить медицинский городок. Все больницы будут переведены туда — в Кок-Жар», — сказал он.

Фото из архива

Ранее Минздрав сообщал, что строительство медгородка запланировано на юго-востоке столицы. В нем разместятся ведущие национальные учреждения здравоохранения:

Национальный центр онкологии и гематологии;

Национальный центр охраны материнства и детства;

Национальный госпиталь;

Национальный центр фтизиатрии;

Национальный центр кардиологии и терапии;

Национальный хирургический центр.

В то же время министр здравоохранения Эркин Чечейбаев уточнил, что не все больницы будут переведены в новый комплекс. По его словам, городские ЦСМ и родильные дома останутся на прежних местах, чтобы обеспечивать доступность медицинской помощи.

Проект возведения медгородка находится на стадии подготовки. Сроки начала и завершения строительства пока не озвучены.