Пенсионеры в КР освобождены от уплаты налога на приусадебные участки

Пенсионеры в Кыргызстане освобождены от уплаты налога на имущество на приусадебные участки — независимо от их количества. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления контроля за взысканием задолженности Государственной налоговой службы Азамат Пазылов.

Однако, по его словам, если участок сдается в аренду, то это уже является предпринимательской деятельностью, и такой земельный участок облагается налогом как коммерческий объект.

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Азамат Пазылов добавил, что не подлежат налогообложению здания общества инвалидов, а также здания и помещения некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры.

«В налоговом законодательстве предусмотрена льгота только по самому объекту, но не на земельные участки, поэтому налог на землю должен быть уплачен полностью», — заметил Азамат Пазылов.

Напомним, до 1 сентября необходимо уплатить: