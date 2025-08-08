09:14
На Камчатке вулкан Ключевская Сопка выбросил пепел на высоту 10,5 километра

Сегодня утром на Камчатке вулкан Ключевская Сопка выбросил пепел на высоту 10,5 километра. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

По данным специалистов, вулканическая активность продолжается, сопровождаясь выбросами пепла и движением лавовых потоков, а пепельный шлейф протягивается на 650 километров к юго-востоку от вулкана.

В связи с повышенной активностью вулкану присвоен красный авиационный код опасности. Это означает, что извержения представляют опасность для международных рейсов и самолетов, летящих на малых высотах. Взрывные выбросы пепла на высоту до 15 километров могут произойти в любой момент.

По причине извержения вулкана, как сообщает глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко, в поселке Усть-Камчатске наблюдаются небольшие выпадения пепла. Содержание пепла в атмосфере находится в пределах допустимых норм, но рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе без острой необходимости. Вдыхание может вызвать раздражение слизистых оболочек, аллергические реакции и ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Местные и федеральные службы продолжают наблюдения за ситуацией и просят людей воздержаться от поездок и походов вблизи вулкана Ключевская Сопка.

Напомним, ранее после ряда землетрясений активизировался вулкан Ключевская Сопка, выброс пепла достигал до 6 километров в высоту. Как сообщают специалисты, в связи с излиянием лавового потока по западному склону существует опасность движения грязевых потоков по леднику Богдановича и реке Студеной, возможно подтопление федеральной трассы Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/338932/
