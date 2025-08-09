09:14
Общество

Нет насилию во время родов — руководство ВОЗ по уважительному уходу за матерями

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе с партнерскими учреждениями выпустила первое в своем роде глобальное руководство по внедрению принципов уважительного и достойного ухода за матерями и новорожденными.

Как сообщает Служба новостей ООН, нарушения в этой сфере могут принимать различные формы — от пренебрежительного отношения до медицинских вмешательств без согласия пациента. Исследования показывают, что подобное обращение по-прежнему широко распространено во многих странах мира.

Согласно результатам исследования, проведенного в 2019 году Специальной программой ООН в области репродукции человека при поддержке ВОЗ, более 40 процентов женщин в четырех странах сообщили о насилии или дискриминации во время родов — некоторые подвергались побоям и принудительному удержанию. Также были выявлены серьезные проблемы с коммуникацией: более 75 процентов эпизиотомий (хирургических рассечений промежности) и 60 процентов вагинальных обследований проводились без согласия пациенток.

«Уважительный уход — это не роскошь, а фундаментальное право человека, которое влияет на здоровье, — отметила технический специалист ВОЗ Хедие Мехрташ. — Слишком часто женщин исключают из процесса принятия решений и обращаются с ними с пренебрежением или даже применяют насилие. Новое руководство — это призыв к действию, направленный на то, чтобы достоинство, равенство и уважение стали неотъемлемой частью ухода за матерями и новорожденными».

Новый свод рекомендаций ВОЗ — это глобальный шаг по превращению принципов уважительного ухода в конкретные действия.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/338941/
просмотров: 1692
