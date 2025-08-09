Официальная диагностика и учет заболеваний, травм и гибели людей, вызванных жарой, остаются заниженными. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По оценкам специалистов, в период с 2000-го по 2019-й в мире ежегодно происходило около 489 тысяч связанных с жарой смертей, 45 процентов из них — в Азии, 36 процентов — в Европе.

Отмечается, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) активно работает над усилением систем раннего предупреждения о жаре.

«Экстремальную жару нередко называют «тихим убийцей», но с современными научными данными и технологиями эта характеристика больше не может служить оправданием. Каждую смерть от жары можно предотвратить», — заявила заместитель главы ВМО Ко Барретт.

Сообщается также, что июль 2025 года стал третьим самым жарким июлем в истории наблюдений, уступив показателям 2023 и 2024 годов, согласно данным Службы изменения климата «Коперник». Средняя температура поверхности моря также достигла третьего по величине значения. Площадь арктического морского льда достигла второго наименьшего значения в июле за 47 лет спутниковых наблюдений.

В Европе особенно пострадали Швеция и Финляндия, где температура превышала 30 градусов Цельсия на протяжении необычно долгого периода. Юго-восточная Европа столкнулась с жарой и лесными пожарами, а в Турции был зафиксирован национальный температурный рекорд — 50,5 градусов Цельсия. За пределами Европы наиболее высокие температуры наблюдались в Гималаях, Китае и Японии.

Жара продолжилась и в августе. По данным Всемирного метеорологического центра в Пекине, в первую неделю августа максимальные температуры превысили 42 градуса в Западной Азии, южной части Центральной Азии, на большей части Северной Африки, в южном Пакистане и юго-западе США. В отдельных районах температура превысила 45 градусов Цельсия. В юго-западной части Ирана и восточном Ираке она достигала 50 градусов, что вызвало перебои в электро- и водоснабжении, в системе образования и в трудовой деятельности.

Аномальная жара способствует возникновению разрушительных лесных пожаров, которые приводят к жертвам и ухудшению качества воздуха.