09:14
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Официальный учет заболеваний и гибели людей из-за жары занижен — ООН

Официальная диагностика и учет заболеваний, травм и гибели людей, вызванных жарой, остаются заниженными. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По оценкам специалистов, в период с 2000-го по 2019-й в мире ежегодно происходило около 489 тысяч связанных с жарой смертей, 45 процентов из них — в Азии, 36 процентов — в Европе.

Отмечается, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) активно работает над усилением систем раннего предупреждения о жаре.

«Экстремальную жару нередко называют «тихим убийцей», но с современными научными данными и технологиями эта характеристика больше не может служить оправданием. Каждую смерть от жары можно предотвратить», — заявила заместитель главы ВМО Ко Барретт.

Читайте по теме
Жара без паники. В Бишкеке нет всплеска вызовов и смертности

Сообщается также, что июль 2025 года стал третьим самым жарким июлем в истории наблюдений, уступив показателям 2023 и 2024 годов, согласно данным Службы изменения климата «Коперник». Средняя температура поверхности моря также достигла третьего по величине значения. Площадь арктического морского льда достигла второго наименьшего значения в июле за 47 лет спутниковых наблюдений.

В Европе особенно пострадали Швеция и Финляндия, где температура превышала 30 градусов Цельсия на протяжении необычно долгого периода. Юго-восточная Европа столкнулась с жарой и лесными пожарами, а в Турции был зафиксирован национальный температурный рекорд — 50,5 градусов Цельсия. За пределами Европы наиболее высокие температуры наблюдались в Гималаях, Китае и Японии.

Жара продолжилась и в августе. По данным Всемирного метеорологического центра в Пекине, в первую неделю августа максимальные температуры превысили 42 градуса в Западной Азии, южной части Центральной Азии, на большей части Северной Африки, в южном Пакистане и юго-западе США. В отдельных районах температура превысила 45 градусов Цельсия. В юго-западной части Ирана и восточном Ираке она достигала 50 градусов, что вызвало перебои в электро- и водоснабжении, в системе образования и в трудовой деятельности.

Аномальная жара способствует возникновению разрушительных лесных пожаров, которые приводят к жертвам и ухудшению качества воздуха.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/338951/
просмотров: 1654
Версия для печати
Материалы по теме
Экстремальная жара. Власти Греции ввели запрет на работу под открытым небом
Как есть: Бишкек — сковородка под солнцем
Аномальная жара: изменение климата и солнечный удар по экономике Кыргызстана
Погодная аномалия на Средиземном море: температура воды очень беспокоит ученых
Островок прохлады. Где бишкекчане спасаются от жары
Летняя аномалия: почему газоны у мэрии остаются зелеными, несмотря на жару?
Европу охватила аномальная жара. В Испании зафиксировано +46 градусов
В автобусах температура выше 50 градусов. Бишкекчане рискуют здоровьем
Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Мэрия Бишкека просит с пониманием отнестись к высокой температуре в автобусах
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
09:10
Подросток утонул в селе Бостери на Иссык-Куле Подросток утонул в селе Бостери на Иссык-Куле
08:50
Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
08:35
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате
08:20
Самой популярной для миграции страной у кыргызстанцев остается Россия
08:10
В Кыргызстане подходы к преподаванию русского языка в начальных классах меняют
10 августа, воскресенье
21:16
Окул бала Райымбека Матраимова арестован на время следствия
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 августа: ожидается жара