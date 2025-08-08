Изменение климата. Развивающимся странам без выхода к морю помогут

Международное сообщество поможет развивающимся странам без выхода к морю адаптироваться к последствиям изменения климата. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, участники проходящей в Авазе (Туркменистан) конференции приняли решение учредить Группу по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, под эгидой Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Это позволит более эффективно решать проблемы, связанные с уязвимостью этих стран перед участившимися природными катаклизмами.

Как отмечается, общая площадь 32 таких государств составляет примерно 12 процентов поверхности суши, однако на их долю приходится около 20 процентов засух и оползней, которые происходили на Земле за последние десять лет. Эти показатели отражают уязвимость этих стран перед последствиями изменения климата.

Авазинская программа действий — не первый из международных документов, посвященных вопросам развития в этих странах, однако впервые в текст включен вопрос адаптации к участившимся природным бедствиям.

Уточняется, что экономический ущерб от природных катаклизмов в странах, не имеющих выхода к морю, в три раза превышает среднемировой уровень, а смертность от стихийных бедствий — гораздо выше, чем в среднем в мире. Это связано в том числе с географическим положением.

При этом государства сталкиваются с серьезными трудностями при решении климатических проблем из-за ограниченных финансовых ресурсов, недиверсифицированной экономики и сложностей в управлении. В 2024 году треть этих государств находилась в состоянии конфликта или характеризовалась как «нестабильные».