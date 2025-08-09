Больше половины украинцев выступают за переговоры о скорейшем завершении войны

Больше половины украинцев — 69 процентов — выступают за переговоры о скорейшем завершении войны. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Американским институтом общественного мнения (American Institute of Public Opinion, Gallup).

«Большинство украинцев сейчас выступают за прекращение войны с Россией путем переговоров, поскольку поддержка идеи войны до победы резко упала с первых дней конфликта. Хотя их надежды на вступление в НАТО и Европейский союз угасли, а одобрение руководства США резко упало, украинцы по-прежнему считают ЕС, Великобританию и США ключевыми фигурами в прекращении войны. Тем не менее большинство сомневается, что это произойдет в ближайшее время... Поддержка украинцами идеи продолжения войны до победы достигла нового минимума», — говорится в исследовании.

За продолжение боевых действий до победы высказались только 24 процента опрошенных. В первый год войны социологи фиксировали диаметрально противоположное общественное мнение: лишь 22 процента респондентов в Украине высказывались за переговоры, 73 процента были за военные действия.

При этом сейчас более двух третей (68 процентов) респондентов считают маловероятным, что активные боевые действия закончатся в 2026 году. Каждый четвертый (25 процентов) допускает вероятность такого сценария, и лишь 5 процентов считают его «очень вероятным».

Кардинально изменилось и отношение украинцев к США. В 2025 году только 16 процентов участников опроса одобряют лидерство США, 73 процента — и это рекорд — выражают неодобрение. В 2022 году лидерство Вашингтона поддерживали 66 процентов украинцев.

При этом большинство по-прежнему считает, что США играют важную роль в урегулировании конфликта.