Афиша Бишкека на выходные: мастер-класс, кино и выставки

Выставки, ярмарки
9-10 августа. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
25 июня — 28 августа. Выставка «Следы времени»
В центре выставки произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена
В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»
Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
Концерты, фестивали, выступления
9 августа. Summer Fest
Летний фестиваль с музыкой и невероятной атмосферой. Выступят артисты Кыргызстана и Казахстана. Также вас ждут Street Food, ChIll zone, тематическая фотозонa и многое другое.
ТРЦ «Дордой-Плаза», 18.00-24.00.
10 августа. Кинопоказ
10 августа. Киноужин
Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильм «Саякбай».
Freedom Hotel, 19.00.
10 августа. Стендап-концерт «Мне стыдно...»
Вас ждет самый честный и смешной стендап от команды StandUp Astana. Выступят Ашхат Ибитанов, Шынгыc Ермек, Мадина Байболова, Зарина Байболова.
ТЦ «Технопарк», 20.00.
Лекции, мастер-классы
10 августа. Игротека
Мы соберемся за одним столом, чтобы поиграть, пообщаться и познакомиться. Гостей ждут настольные игры на воображение, логику и командную работу, теплая атмосфера, модератор, который поможет разобраться в правилах, новые знакомства и море веселья. Регистрация по телефону 0551 266 144.
КЦ Dari, 18.00.
10 августа. Мастер-класс
Участники создадут лухтаки — традиционную таджикскую куклу. Регистрация по телефону 0551 266 144.
КЦ Dari, 16.00.
10 августа. Вечер танго и милонги
Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.
Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.