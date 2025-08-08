09:15
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Афиша Бишкека на выходные: мастер-класс, кино и выставки

Выставки, ярмарки

9-10 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 28 августа. Выставка «Следы времени»

В центре выставки произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена

В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»

Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

9 августа. Summer Fest

Летний фестиваль с музыкой и невероятной атмосферой. Выступят артисты Кыргызстана и Казахстана. Также вас ждут Street Food, ChIll zone, тематическая фотозонa и многое другое.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 18.00-24.00.

10 августа. Кинопоказ

Состоится показ фильма Дени Вильнева «Дюна» (первая часть).

Бар «Общество», 19.00, 21.50.

10 августа. Киноужин

Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильм «Саякбай».

Freedom Hotel, 19.00.

10 августа. Стендап-концерт «Мне стыдно...»

Вас ждет самый честный и смешной стендап от команды StandUp Astana. Выступят Ашхат Ибитанов, Шынгыc Ермек, Мадина Байболова, Зарина Байболова.

ТЦ «Технопарк», 20.00.

Лекции, мастер-классы

10 августа. Игротека

Мы соберемся за одним столом, чтобы поиграть, пообщаться и познакомиться. Гостей ждут настольные игры на воображение, логику и командную работу, теплая атмосфера, модератор, который поможет разобраться в правилах, новые знакомства и море веселья. Регистрация по телефону 0551 266 144.

КЦ Dari, 18.00.

10 августа. Мастер-класс

Участники создадут лухтаки — традиционную таджикскую куклу. Регистрация по телефону 0551 266 144.

КЦ Dari, 16.00.

10 августа. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Ссылка: https://24.kg./obschestvo/338974/
просмотров: 1715
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: детские шоу, выставки и кинопремьеры
Афиша Бишкека на неделю: индийская музыка, выставки и кино
Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и игротеки
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
Афиша Бишкека на выходные: игротеки, выставки и детские шоу
Афиша Бишкека на неделю: выставки, детские шоу и кино
Афиша Бишкека на выходные: художественные мастер-классы, кинопоказы, детские шоу
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
Афиша Бишкека на выходные: рок-концерт, вечер танго и игротека
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопоказы
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
09:10
Подросток утонул в селе Бостери на Иссык-Куле Подросток утонул в селе Бостери на Иссык-Куле
08:50
Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
08:35
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате
08:20
Самой популярной для миграции страной у кыргызстанцев остается Россия
08:10
В Кыргызстане подходы к преподаванию русского языка в начальных классах меняют
10 августа, воскресенье
21:16
Окул бала Райымбека Матраимова арестован на время следствия
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 августа: ожидается жара