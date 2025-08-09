С 11 по 13 августа 2025 года в Бишкеке пройдет Второй международный фестиваль «Курак» под слоганом «Переплетая традиции, создавая устойчивое будущее!». Об этом сообщили в пресс- службе Минкультуры.

По ее данным, фестиваль объединит мастеров лоскутного шитья из десяти стран. Участники проведут мастер-классы, обменяются опытом в переработке текстильных отходов и представят свои работы.

Курак — это традиционное лоскутное полотно, сшитое из разноцветных и разнокалиберных кусочков ткани. Этот вид декоративно-прикладного искусства является важной частью кыргызского культурного наследия.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики КР и организуется компанией ОсОО «СКерамос».