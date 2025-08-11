Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +37 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Исакеева от Кадыр-Аке до Субан-Ата, Исакеева от Кадыр-Аке до Оберона, улицы Кемин, Кожояр);

16.00-18.00 — проспект Мира, 80, улица Таш-Кумырская, 6, 8;

9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Арпа, Кырчын);

14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Барбулак, Шамшы);

9.00-17.00 — микрорайон «Джал», 31, отрезки улицы Курчатова, Боромбая, Тыныстанова, Туголбай-Ата, Купянской, Садырбаева, Лумумбы, 145, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абдрахманова, 7-я — 9-я), села Маевка (улицы Молодежная, Набережная, Арычная, Новая, Полевая, Молодогвардейская, Садовая, Октябрьская, Ала-Арчинская, Курманалиева, 8 Марта,Тепличная), Пригородное, жилмассив «Умут» (улицы Мыскал, Жаштык, 1 Мая, Маяковского, Умут-1 — Умут-24), села Степное (улицы Дорожная, Лермонтова, Кавказская, Достук, Гамзатова, Ташкентская, Манаса, Артезианская, Степная), Пригородное, участки № 1, 2, 3, контуры № 136, 161, 172, 180, 185, села Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Полярная, Логвиненко, Новая, Средняя), Мраморное (улица Новая);

9.00-18.00 — отрезки улиц Талды-Суйской, Буурулдайской, Базар-Курганской, Бурдинской, Джалал-Абадской, переулок Талды-Суйский.

11-12 августа — район, ограниченный улицами Гагарина, Ажибека Баатыра, Островского, проспектом Чингиза Айтматова. Подробнее

У кого намечается той

Мирбек Атабеков

Родился 11 августа 1986 года в Таласской области. Певец.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».