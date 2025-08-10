Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 10 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +37 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.00-15.00 — жилмассив «Верхний Орок» (улицы Орокская, Кырк-Кербен, Кочкор-Ата);

9.00-17.00 — отрезки проспектов Манаса, Чуй;

12.00-18.00 — жилмассив «Нижний Орок» (улицы Арчалы, Шырдакбек).

У кого намечается той

Эрбол Султанбаев

Родился 10 августа 1991 года. Посол Кыргызстана в Беларуси, постоянный полномочный представитель КР при уставных органах СНГ по совместительству.

Памятные даты

День строителя Кыргызской Республики

Фото Государственного архива Кыргызстана. Строители Фрунзенского домостроительного комбината, 1979 год

День строителя отмечается в стране во второе воскресенье августа.

Праздник установлен постановлением правительства от 28 июля 1994 года в целях сохранения и развития профессиональных традиций, тем самым приняты во внимание обращения работников организаций и предприятий республиканского строительного комплекса.

Совершен первый в мире междугородный телефонный звонок

В 1876 году в провинции Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок.

Расстояние между городами составляло 13 километров.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Камчы Жунусов

В 1915 году в селе Беш-Бадам Ноокатского района родился поэт, журналист, акын Камчы Жунусов.

Печататься начал с 1945-го.

Первый сборник «Менин жерим» вышел в 1950 году. Известен Камчы Жунусов и как переводчик.

С 1947-го — член Союза писателей СССР, с 1958 года — член Союза журналистов СССР.

Умер в 1988-м.

Родился профессор Эркин Арабаев

Родился 10 августа 1924 года в Джалал-Абаде. Заслуженный экономист Киргизской ССР, профессор.

В 1962-м возглавил Киргизский сельскохозяйственный институт имени Константина Скрябина. Он открыл в учебном заведении экономический факультет и ряд новых специальностей.

Научно-педагогическую и научно-организационную работу сочетал с активной общественной деятельностью по пропаганде сельскохозяйственных знаний республики.

Эркин Арабаев — видный ученый-аграрник страны, автор около ста опубликованных научных работ и статей по актуальным проблемам экономики, организации и управления сельскохозяйственным производством.

За большие заслуги в развитии экономической науки и подготовке высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Киргизской ССР», награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почета», семью медалями СССР, нагрудными знаками «Отличник народного образования Киргизской ССР», «Отличник социалистического сельского хозяйства».

Был депутатом Верховного Совета Киргизии трех созывов (1967-1980).

Родился певец Эрмек Мойдунов

Родился в 1944 году в селе Жапалак Ошской области. Советский кыргызский певец, народный артист Кыргызской Республики.

Известный исполнитель. Более 30 лет проработал в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова и оркестре народных инструментов имени Карамолдо Орозова.

Известен как талантливый исполнитель, придавший особое звучание народным песням «Сары-Челек», «Куйдум чок», «Эне жонундо баллада» и «Сары-Ой». Один из первых теноров отечественной национальной эстрады.

Умер в 2015-м.