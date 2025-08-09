09:16
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 9 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +36 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-19.00 — отрезки улиц Фирсова, Элебесова, Бакинской, Щербакова, переулки Аральский, Карагандинский, Сулюктинский;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Кетмен-Тобо);
  • 9.00-16.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Пригородный-2, Пригородный-5, Пригородный-6).

Памятные даты

Международный день коренных народов мира

Международный день коренных народов мира установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992-м состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека.

В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур.

И хотя коренные народы составляют всего 5 процентов населения Земли, на их долю приходится 15 процентов беднейшего населения планеты.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Орозбек Молдалиев

Родился 9 августа 1947-го в селе Тунук Чуйской области. Политолог и государственный деятель, специалист по национальной и региональной безопасности, вопросам религиозного экстремизма и терроризма. Кандидат политических наук, профессор.

Работал в Международном институте стратегических исследований, посольстве Кыргызстана в Узбекистане.

В 2014 — 2016 годах — директор Государственной комиссии по делам религий.

Скончался врач Кульчоро Аскаров

В 2007-м на 68-м году жизни скончался видный деятель здравоохранения, педагог, просветитель и журналист Кульчоро Аскаров.

С 1991-го, получив специализацию в Харькове, начал самостоятельно работать и стал первым практикующим врачом-сексопатологом в Кыргызстане.

Впервые в истории КР написал книгу «Эки журок — бир суйуу» («Два сердца — одна любовь»).

Опубликовал более 100 научно-популярных статей, автор циклов передач на телевидении и радио.

За плодотворную деятельность в области здравоохранения награжден семью медалями СССР, Почетной грамотой КР, отмечен званием отличника здравоохранения Минздрава КР.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/338992/
просмотров: 2540
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
09:15
Последний тур приема начался в вузах Кыргызстана Последний тур приема начался в вузах Кыргызстана
09:10
Подросток утонул в селе Бостери на Иссык-Куле
08:50
Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
08:35
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате
08:20
Самой популярной для миграции страной у кыргызстанцев остается Россия
10 августа, воскресенье
21:16
Окул бала Райымбека Матраимова арестован на время следствия