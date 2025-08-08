09:16
Общество

Предоставление банковской информации по счетам физлиц. Комментарий ГНС КР

Государственная налоговая служба разъяснила норму законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, касающейся возможности предоставления банками информации по счетам физических лиц налоговым органам без решения суда.

По данным ГНС, особое внимание в процессе обсуждения вызвала статья 146 законопроекта, предусматривающая возможность предоставления такой информации.

«Эта инициатива исходила от ГНС и направлена исключительно на борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые в своей деятельности используют счета или электронные кошельки, зарегистрированные на других физических лиц. Изначально норма не касалась добросовестных граждан и не предполагала проверки счетов физических лиц, не ведущих предпринимательскую деятельность. Однако, учитывая обеспокоенность и замечания, высказанные в ходе общественного обсуждения, было принято решение об исключении данной нормы из законопроекта», — говорится в сообщении.

В ГНС напомнили, что действующее налоговое законодательство уже предусматривает обязанность банков предоставлять информацию налоговым органам.

  • Сведения о наличии счетов и проводимых по ним операциях организаций и индивидуальных предпринимателей могут быть запрошены исключительно в ходе проведения налоговой проверки и только в порядке, установленном налоговым кодексом.
  • В отношении физических лиц получение информации о счетах и операциях возможно исключительно на основании вступившего в законную силу судебного акта.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/338997/
просмотров: 2474
