Девять наблюдательных пунктов Гидрометеорологической службы готовы к работе

Строительство девяти наблюдательных пунктов Гидрометеорологической службы Кыргызстана в Джалал-Абаде завершено, они готовы к вводу в эксплуатацию. Об этом на встрече с представителями Азиатского банка развития сообщил заместитель главы МЧС Эдельбек Кулматов.

Стороны обсудили вопрос реализации проектов и соглашений, заключенных между АБР и Министерством чрезвычайных ситуаций.

Отмечено, что строительство гидрометеорологических постов, станций мониторинга и систем раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях в Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской и Нарынской областях продолжается. Затронут вопрос завершения работ в рамках проекта Азиатского банка развития «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и риску стихийных бедствий».

По словам Эдельбека Кулматова, в Оше завершается строительство пяти наблюдательных пунктов и служебных зданий, продолжается возведение семи гидрологических постов и служебных зданий в Чуйской и Нарынской областях. В ближайшее время планируется проведение испытаний оборудования.