День кино Кыргызстана пройдет на фестивале «Алтын минбар» в Казани

В рамках XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» пройдет День кино Кыргызстана, сообщается на официальном сайте мероприятия.

КР традиционно участвует в конкурсных программах фестиваля. Отечественные режиссеры уже не раз становились лауреатами главных наград. Напомним, фильм «Курманджан датка» режиссера Садыка Шер-Нияза получил гран-при на XI фестивале «Алтын минбар», а картина «Песнь древа» Айбека Дайырбекова стала победителем XV фестиваля.

В этом году в номинации «Короткометражные игровые фильмы» представят ленту «Мать урожая» режиссера Ибадыллы Аджибаева, а во внеконкурсной программе «Россия — Исламский мир» покажут картину «Потанцуйте с мамой» Дастана Мадалбекова.

Таалайбек Кулмендеев привезет в Казань фильм «Продается дом», а Темирлан Абылкасымов — дебютную полнометражную ленту Error 404.

Также в программе Дня кино Кыргызстана — драма «Я помню» Актана Арыма Кубата. Творчество этого режиссера называют «поэтическим символом Центральной Азии». Фильм получил гран-при «Азиатского Оскара» (APSA), а актриса Таалайкан Абазова отмечена за лучшую женскую роль на XV Ташкентском кинофестивале, говорится в сообщении.

Фестиваль «Алтын минбар» пройдет в Казани с 5 по 9 сентября.