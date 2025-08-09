09:17
Космонавт Салижан Шарипов получил паспорт КР из рук главы кабмина

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил паспорт гражданина Кыргызской Республики космонавту, Герою КР Салижану Шарипову.

Фото кабмина.

«Для меня большая честь вручить паспорт такому выдающемуся человеку. Салижан Шарипов — гордость нашей страны. Для нас вы всегда были и остаетесь народным космонавтом», — сказал Адылбек Касымалиев.

В ответ Салижан Шарипов поблагодарил за внимание и отметил, что всегда чувствовал связь с Кыргызстаном и гордится своим происхождением.

 

Справка 

Салижан Шарипов — космонавт, Герой Кыргызской Республики, генерал-майор авиации. Родился 24 августа 1964 года в селе Узген Ошской области. Окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, служил в Военно-воздушных силах СССР и России.

В 1990-м зачислен в отряд космонавтов. Совершил два космических полета: в 1998 году на корабле «Индевор» (STS-89) в составе экипажа NASA и в 2004-2005 годах как командир корабля «Союз ТМА-5» и 10-й основной экспедиции на МКС. Общая продолжительность полетов — 201 сутки.

Награжден званием Героя Российской Федерации, Героя Кыргызской Республики, орденами и медалями России, Кыргызстана и ряда других государств.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/339035/
