09:17
Общество

В Бишкеке закроют участки проспекта Дэн Сяопина и улицы Фучика

В столице временно ограничат движение на некоторых улицах из-за реабилитации дорожного полотна. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

С 12 по 23 августа перекроют участок проспекта Дэн Сяопина от улицы Фучика до улицы Интергельпо, а также отрезок от улицы Алыкулова до улицы Кустанайской по южной стороне дороги.

Кроме того, с 11 по 31 августа будет закрыт участок улицы Фучика от проспекта Чуй до улицы Московской с западной стороны.

Муниципалитет просит горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать заторов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/339036/
