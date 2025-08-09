09:18
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Мэрия Бишкека приглашает инвесторов вложиться в городские туалеты

Фото мэрии

В Бишкеке стартовала новая социально значимая инициатива — развитие сети санитарных объектов в столице, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Мэрия приглашает предпринимателей и представителей бизнес-сообщества принять участие в проекте по созданию современных и доступных общественных туалетов.

Как отмечают там, развитие инфраструктуры санитарных точек — важный шаг к улучшению городской среды, чтобы сделать Бишкек более комфортным и чистым для жителей и гостей столицы. Санитарные объекты планируется сделать удобными, гигиеничными, оснащенными новейшими технологиями и адаптированными для людей с инвалидностью.

В рамках проекта принимаются различные предложения: от аренды земельных участков до реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства. Особое внимание уделяется инновационным решениям, таким как автономное водоснабжение и энергосбережение.

Все желающие могут направить свои проектные предложения с фото и презентациями на электронный адрес indirabolotbek@gmail.com. В случае заинтересованности муниципалитет пригласит авторов проектов для дальнейшего обсуждения.

Мэрия призывает бизнес-сообщество к сотрудничеству и вместе сделать Бишкек городом с современной и развитой санитарной инфраструктурой.

По вопросам можно обращаться по телефону 0312979195 (0329).
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/339037/
просмотров: 2542
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека провела рейд на барахолке по улице Юнусалиева
В Бишкеке закроют участки проспекта Дэн Сяопина и улицы Фучика
В Бишкеке топит перекресток улиц Ахунбаева и Шукурова: жители жалуются
В Бишкеке 9 августа закроют пересечение улиц Курманджан Датки и Салиевой
Деревья — к застройщику, экскаватор — к корням: в Бишкеке «переселяют» растения
Снос домов: мэр Бишкека объяснил, как собирается решать проблему
Это что за вонь? Мэр Бишкека нашел на складе десятки килограммов тухлой курицы
Мимо контейнера: вице-мэр Бишкека показал, как горожане выбрасывают мусор
Снесут более 200 объектов. Власти о демонтаже в жилмассиве «Кок-Жар»
Замначальника одного из МТУ Бишкека задержан при получении взятки в $2,3 тысячи
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
09:15
Последний тур приема начался в вузах Кыргызстана Последний тур приема начался в вузах Кыргызстана
09:10
Подросток утонул в селе Бостери на Иссык-Куле
08:50
Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
08:35
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате
08:20
Самой популярной для миграции страной у кыргызстанцев остается Россия
10 августа, воскресенье
21:16
Окул бала Райымбека Матраимова арестован на время следствия