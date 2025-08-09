Государственная авиакомпания «Асман Эйрлайнс» успешно выполнила первый технический рейс в аэропорт «Нарын», сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Этот полет стал проверкой готовности взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры к приему воздушных судов. Уже с сентября здесь планируется начать регулярные коммерческие рейсы.

Аэропорт «Нарын», расположенный на высоте 2 тысячи 133 метра, долгое время был важным транспортным узлом региона. Его история начинается с 1930-х с посадочной площадки в селе Салкын-Тор. Современное здание аэровокзала построили в 1964 году, взлетно-посадочную полосу и перрон — в 1974-м. После 1999 года из-за сокращения пассажиропотока рейсы прекратились, и аэропорт пришел в упадок.

Возрождение аэропорта стало возможным благодаря инициативе президента Садыра Жапарова, который лично курирует развитие транспортной инфраструктуры регионов. Сегодня аэропорт готов принимать самолеты массой до 22 тонн, включая Ан-2, Ан-26, Ан-28, Як-40 и Dash Q400, а также вертолеты всех типов.