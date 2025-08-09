09:18
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Аэропорт «Нарын» готов к приему судов — «Асман Эйрлайнс» выполнила первый рейс

Фото из интернета

Государственная авиакомпания «Асман Эйрлайнс» успешно выполнила первый технический рейс в аэропорт «Нарын», сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Этот полет стал проверкой готовности взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры к приему воздушных судов. Уже с сентября здесь планируется начать регулярные коммерческие рейсы.

Аэропорт «Нарын», расположенный на высоте 2 тысячи 133 метра, долгое время был важным транспортным узлом региона. Его история начинается с 1930-х с посадочной площадки в селе Салкын-Тор. Современное здание аэровокзала построили в 1964 году, взлетно-посадочную полосу и перрон — в 1974-м. После 1999 года из-за сокращения пассажиропотока рейсы прекратились, и аэропорт пришел в упадок.

Возрождение аэропорта стало возможным благодаря инициативе президента Садыра Жапарова, который лично курирует развитие транспортной инфраструктуры регионов. Сегодня аэропорт готов принимать самолеты массой до 22 тонн, включая Ан-2, Ан-26, Ан-28, Як-40 и Dash Q400, а также вертолеты всех типов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/339039/
просмотров: 5242
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Мин-Булак внедрили уличное освещение на солнечных панелях
В Джумгальском районе обещают оборудовать общежитие для медработников
В Нарынской области построят поликлинику и родильное отделение
До 20 миллионов пассажиров в год. В Ташкенте построят новый аэропорт
В Нарыне реконструируют автовокзал: управделами президента проинспектировал
В Нарыне начато строительство современного детского развлекательного центра
Рынки Нарына проверили на наличие акцизных марок на товарах
В Нарыне заложили капсулу для Центра инновационных креативных инициатив
Нелегальная миграция. В Германии призвали «закрыть дыры» в аэропортах
Эдиль Байсалов проверил соцобъекты Джумгальского района Нарынской области
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
09:15
Последний тур приема начался в вузах Кыргызстана Последний тур приема начался в вузах Кыргызстана
09:10
Подросток утонул в селе Бостери на Иссык-Куле
08:50
Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
08:35
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате
08:20
Самой популярной для миграции страной у кыргызстанцев остается Россия
10 августа, воскресенье
21:16
Окул бала Райымбека Матраимова арестован на время следствия