09:18
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Две тысячи граждан могут остаться на улице. Обсужден снос домов в Васильевке

Заместитель спикера Нурланбек Азыгалиев обсудил вопрос сноса незаконных построек в селе Васильевка Аламединского района с заместителем полномочного представителя президента в Чуйской области, заместителем начальника областного управления внутренних дел, акимом района, главой айыльного аймака и депутатами местного кенеша. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

По словам главы айыл окмоту, на территории села многие жилые дома, фундаменты и другие постройки возведены самовольно на землях сельскохозяйственного назначения.

Он отметил, что в 2019 году тогдашним айыл окмоту на основании специального договора гражданам выделены пастбищные угодья. Со временем на этих землях началось строительство. Позже даны обещания, что все постройки узаконят.

Нурланбек Азыгалиев призвал не предпринимать поспешных шагов и потребовал проводить разъяснительную работу с населением и относиться к каждому гражданину с уважением.

«Мы обязаны соблюдать требования закона, чего бы это ни стоило. Однако, если постройки будут полностью снесены, более 2 тысяч граждан рискуют остаться на улице. Это непросто. Поэтому мы должны совместно с соответствующими руководителями искать законные пути решения проблемы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Аламединском районе Чуйской области намерены снести 214 частных домов, построенных на пастбищных землях. Также на территории района выявили 209 незаконно залитых фундаментов. Эти строения не подпадают под земельную амнистию, так как построены после 31 декабря 2021-го.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/339048/
просмотров: 4972
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошской области 711 объектов подлежат сносу. Они вне закона
Мэрия: Спекуляции отдельных политиков не решат проблему жителей «Кок-Жара»
Снос домов: мэр Бишкека объяснил, как собирается решать проблему
В Аламединском районе намерены снести 214 домов, построенных на пастбищах
Сотни сотрудников милиции, экскаваторы и слезы: снос домов в «Кок-Жаре»
Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Милиция задерживает жителей, перекрывших дорогу
Снесут более 200 объектов. Власти о демонтаже в жилмассиве «Кок-Жар»
В селе Учар Ошской области сносят дома для расширения улицы
В Бишкеке планируется расширение дороги на пересечении Чуй — Курманджан Датки
Мэр города Ош дал три дня на демонтаж незаконных кафе у канала
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
09:15
Последний тур приема начался в вузах Кыргызстана Последний тур приема начался в вузах Кыргызстана
09:10
Подросток утонул в селе Бостери на Иссык-Куле
08:50
Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
08:35
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате
08:20
Самой популярной для миграции страной у кыргызстанцев остается Россия
10 августа, воскресенье
21:16
Окул бала Райымбека Матраимова арестован на время следствия