Две тысячи граждан могут остаться на улице. Обсужден снос домов в Васильевке

Заместитель спикера Нурланбек Азыгалиев обсудил вопрос сноса незаконных построек в селе Васильевка Аламединского района с заместителем полномочного представителя президента в Чуйской области, заместителем начальника областного управления внутренних дел, акимом района, главой айыльного аймака и депутатами местного кенеша. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

По словам главы айыл окмоту, на территории села многие жилые дома, фундаменты и другие постройки возведены самовольно на землях сельскохозяйственного назначения.

Он отметил, что в 2019 году тогдашним айыл окмоту на основании специального договора гражданам выделены пастбищные угодья. Со временем на этих землях началось строительство. Позже даны обещания, что все постройки узаконят.

Нурланбек Азыгалиев призвал не предпринимать поспешных шагов и потребовал проводить разъяснительную работу с населением и относиться к каждому гражданину с уважением.

«Мы обязаны соблюдать требования закона, чего бы это ни стоило. Однако, если постройки будут полностью снесены, более 2 тысяч граждан рискуют остаться на улице. Это непросто. Поэтому мы должны совместно с соответствующими руководителями искать законные пути решения проблемы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Аламединском районе Чуйской области намерены снести 214 частных домов, построенных на пастбищных землях. Также на территории района выявили 209 незаконно залитых фундаментов. Эти строения не подпадают под земельную амнистию, так как построены после 31 декабря 2021-го.