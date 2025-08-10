09:18
Общество

Более 1,5 миллиона граждан Узбекистана посетили Кыргызстан с начала 2025 года

Более 1,5 миллиона граждан Узбекистана посетили Кыргызстан с начала 2025 года, сообщает Национальный комитет по статистике РУз.

Согласно анализу данных, в первом полугодии КР стала самым популярным направлением для туристов из Узбекистана. За шесть месяцев страну посетили свыше 1,5 миллиона человек. Это составляет почти половину всех выездов узбекистанцев за рубеж в туристических целях.

Всего за указанный период за границу выехали более 3,5 миллиона узбекистанцев, что на 810 тысяч человек, или 29,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди других популярных направлений — Казахстан (664,6 тысячи человек), Таджикистан (631,6 тысячи), Россия (230,4 тысячи) и Саудовская Аравия (145,2 тысячи). Туристы из РУз также выбирали для поездок Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд и Вьетнам.

Рост интереса к поездкам за рубеж обусловлен улучшением транспортной доступности, увеличением авиасообщения и спросом на религиозный и семейный туризм. Кыргызстан при этом сохраняет статус основного и ближайшего туристического партнера Узбекистана благодаря тесным культурным и экономическим связям, а также безвизовому режиму и удобной транспортной инфраструктуре.
